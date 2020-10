Imansul e PMA iniciam a operação de feriado

Polícia Militar Ambiental e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) vão iniciar a Operação Ictiofauna II à meia noite desta sexta-feira (30). O objetivo é coibir a pesca predatória nos rios do Estado.

Segundo a polícia, a previsão é que muita gente aproveite o feriado de Finados para pescar, já que a partir do dia 5 de novembro começa a Piracema e a pesca estará proibida em todo Estado até fevereiro do ano que vem.

Nos rios Paraná, Aporé e Paranaíba a Piracema começa mais cedo, dia 1º de novembro. Portanto, a pesca só pode ser feita até a meia-noite do dia 31 de outubro. As equipes vão dedicar maior atenção ao leito desses rios no intuito de prevenir e reprimir a pesca predatória. Porém haverá fiscalização em todos os principais rios piscosos do Estado, é importante que os pescadores fiquem alertas, estejam portando a licença de pesca emitida pelo site do Imasul, usem petrechos e iscas permitidos pela legislação e só retirem da água peixe na medida aceita (nem menor, nem maior; cada espécie tem suas medidas).

Durante esta operação também haverá atenção especial ao crime de tráfico de animais silvestres e à caça. Na Primavera ocorre o período de reprodução das aves e é quando os filhotes de papagaio são vítimas dos traficantes, muitos acabam presos e os animais resgatados e trazidos ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), porém a sobrevivência não é garantida.

A PMA já vem fazendo um trabalho preventivo com o monitoramento de ninhos na região em que o problema do tráfico é mais recorrente: nos municípios de Jateí, Batayporã, Bataguassu, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina, Taquarussu e Brasilândia, além de Naviraí e Mundo Novo.

