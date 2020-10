Temporal causa estragos no interior do Estado

Pelo menos nove cidades de Mato Grosso do Sul foram afetadas por conta do temporal que atingiu o Estado nesta segunda-feira (26).

Segundo informações da Defesa Civil Estadual, casas foram destelhadas e há registros de quedas de árvores em várias localidades. Os municípios afetados foram Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados, Ivinhema, Itaporã, Juti e Nioaque.

Na cidade de Dourados, a prefeitura decretou situação de emergência por causa dos prejuízos causados pela tempestade. Em Ivinhema, uma casa foi alagada e a família precisou ser retirada do local. Já em Itaporã, postes de energia elétrica foram danificados.

Profissionais do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Exército atuam na organização dos municípios. “Equipes municipais de Defesa Civil estão fazendo avaliação de danos. Já temos alguns relatos de estragos. Mas precisamos desse levantamento oficial para inserir no sistema”, explicou o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Fábio Catarinelli.

Depois desse trabalho, gestores municipais vão se empenhar na busca de recursos para consertar as cidades. Um dos instrumentos para isso é o decreto de situação de emergência.

Alerta

Mato Grosso do Sul está em estado de alerta por conta das chuvas intensas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado por registrar 100 milímetros de chuva por dia e os ventos podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora.

Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Por isso, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores e estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

(Com informações do Portal Governo do Estado)

