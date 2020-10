Auxílio foi pago para 40,6% dos domicílios de MS

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) fez com que 40,6% dos domicílios sul- -mato-grossenses recebessem algum tipo de auxílio emergencial em setembro, com valor médio de R$ 859 por casa. Esse número se manteve perto da estabilidade, já que em agosto foi registrado 41%. Os dados constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD COVID-19), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento mostra que, entre as unidades da Federação, Mato Grosso do Sul apresenta o 7º menor percentual de pessoas que recebem algum auxílio relacionado à pandemia. O maior é o Amapá, com 68,4% e o menor Santa Catarina, com 24,1%.

Paralelo a isso, o total de pessoas desocupadas no Estado apresentou redução no mês passado, com cerca de 129 mil, com uma taxa de 9,5%. Esse é o menor percentual desde maio. É a 3ª menor taxa do país, sendo Santa Catarina a menor (7,8%) e Bahia a maior (19,6%).

Dos 1,22 milhão de ocupados, 69 mil estavam afastados do trabalho em setembro por algum motivo. Desse número, 26 mil ficaram longe do serviço em razão do distanciamento social, representando queda de 73% em relação a agosto. Conforme o estudo, estes indicadores vêm apresentando quedas sucessivas desde março, quando iniciou a pandemia.

A redução dos afastamentos também pôde ser verificada através da diminuição de pessoas afastadas por este motivo no total de pessoas ocupadas, que de agosto para setembro, passou de 2,5% para 2,1%.

Mato Grosso do Sul tem o correspondente a 87 mil pessoas de pessoas ocupadas e não afastadas que trabalham de forma remota. Esse número corresponde a 7,6% da população ocupada e não afastada do estado. Este percentual é próximo do apresentado em agosto, que foi de 7,8%.

Testes de COVID-19

Em Mato Grosso do Sul, no mês de setembro, 266 mil pessoas (9,7%) fizeram algum tipo de teste para identificarem a presença do vírus, sendo 54,1% mulheres e 45,9% homens. Deste total, 51 mil testaram positivo.

(Texto: Izabela Cavalcanti)