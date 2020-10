Com anônimos e famosos, “BBB 21” será o maior da história

O fãs de “BBB 21” já podem se preparar, pois a atração vai repetir a aposta nos grupos Pipoca, com anônimos, e Camarote, com personalidades já conhecidas pelo público. A informação foi divulgada pelo apresentador Tiago Leifert e o diretor Boninho durante um upfront realizado virtualmente nesta sexta-feira (23). O encontro foi direcionado a profissionais de agências e anunciantes.

A dupla teria enaltecido o sucesso do “BBB 20” e contaram que a edição de 2021 repetirá o formato. De acordo com Boninho, os futuros participantes do Camarote já estão pré-selecionados, “em banho-maria”, indicando que algumas conversas já teriam sido iniciadas.

O diretor afirmou ainda que o reality contou com grande número de inscrições para 2021. Dessa forma, a seleção dos participantes exigirá muito trabalho da equipe.

O site da revista “Meio & Mensagem” informou também nesta sexta-feira que a edição do próximo ano do BBB será a mais longa da história do reality no Brasil, com 100 episódios.

Veja também: Skincare: dicas, cuidados e produtos para montar sua rotina

(Texto: Famosidades)