Skincare: dicas, cuidados e produtos para montar sua rotina

Cada vez mais esse hábito tem se destacado no universo da beleza e conquistado o coração de muitas mulheres

Manter uma rotina de cuidados com a pele tem se tornado essencial para quem busca ter um rosto com o aspecto mais limpo e saudável. Cada vez mais esse hábito, conhecido como skincare, tem se destacado no universo da beleza e conquistado o coração de muitas mulheres.

Mas afinal, o que esse termo significa e como praticá-lo? “Chamamos de skincare uma rotina diária de cuidados com a pele que busca manter a saúde e a beleza, rendendo benefícios a longo prazo”, é o que explica a médica dermatologista e professora do curso de Medicina da Uniderp, Camila Cristina Tormena.

Segundo a dermatologista, a rotina de cuidados varia de acordo com cada tipo de pele e necessidade de cada paciente, mas de maneira geral a ordem correta dos produtos é: limpeza, creme de tratamento, hidratante, filtro solar e por último maquiagem.

“Não existem regras super-rígidas no skincare e nem todo mundo precisa de muitos passos nessa rotina. A orientação mais importante de todas é: use protetor solar! A exposição da pele à radiação UV pode provocar o surgimento de manchas, sardas, rugas e cânceres de pele. O filtro solar deve ser usado diariamente, mesmo em dias nublados”, orienta a especialista.

Comece devagar

O primeiro passo nos cuidados com a pele é encontrar uma rotina que se adapta ao seu modo de vida e suas necessidades. “Se você não usa nada de skincare, comece lavando o rosto duas vezes por dia com sabonete para seu tipo de pele, usando filtro solar e um hidratante, mesmo aqueles quem tem pele oleosa. Procure sempre seu médico dermatologista de confiança para prescrição da rotina e de produtos ideais para seu tipo de pele”, aconselha.

Faça sua rotina

A jornalista Graziella Almeida, de 24 anos, há 7 meses adotou como parte de sua rotina uma série de produtos específicos para o cuidado com a pele. Ela conta que a preocupação surgiu após fazer uma limpeza de pele. “A esteticista, que é uma maravilhosa, disse que eu tinha uma pele boa, mas que estava começando a ficar judiada com o dia a dia, com o uso despreparado de maquiagem, a falta de limpeza e exposição ao sol sem filtro”, relembra.

Com o novo costume, ela sente que hoje, sua pele mais leve e as espinhas também deram trégua. Apesar da correria do dia a dia, ela procura sempre seguir certinho o passo a passo.“Eu tento fazer todos os dias, meu cronograma é a skincare com meu foreo do camelô, sabonete de limpeza para o rosto, adstringente e máscara. Faço sempre no fim do dia e ao acordar lavo com gel de limpeza, hidratante e filtro solar”, revela.

A jornalista conta que não precisa de muito para cuidar da pele. “É claro que não dá pra comprar todos os produtos de uma vez e nem os top de linha, mas você vai montando seu kit de cuidados básicos aos poucos, eu mesma tenho sabonete, gel de limpeza, esfoliante, água micelar. Não abro mão do sabonete de enxofre, máscara de argila e o aparelhinho de limpeza”, comenta.

Conhecendo sua pele

Pele normal: tem textura saudável e aveludada, produzindo gordura em quantidade adequada sem excesso de brilho ou ressecamento;

Pele seca: normalmente tem poros pouco visíveis, pouca luminosidade e é mais propensa à descamação e vermelhidão;

Pele oleosa: tem aspecto mais brilhante e espesso, por causa da maior produção de sebo. Apresenta poros dilatados e maior tendência à formação de acne;

Pele mista: apresenta aspecto oleoso e poros dilatados na “zona T” (testa, nariz e queixo) e seco nas bochechas e extremidades.

Não deixe de conversar com um médico dermatologista sobre a rotina de cuidados e tratamentos dermatológicos. “Não compre produto por conta própria, nem por indicação de blogueira. Não esqueça: O que funciona para uma pessoa, nem sempre dá resultado para a outra, podendo até causar alergias, irritações e problemas mais sérios de saúde. Fale com um especialista para classificar sua pele e saber os cuidados diários para mantê-la saudável, finaliza a médica.