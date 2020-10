Sesc realiza encontro para debater a obra “Um Copo de Cólera”

O Sesc MS realiza no dia 31 de outubro o 5º Encontro Virtual do Clube de Leitura. Dessa vez, a obra tema de discussão é “Um copo de cólera” do escritor Raduam Nassar. O encontro será conduzido pela professora Doutora em Letras Carolina Santos.

Conforme informações do Sesc MS, a história inicialmente é narrada por um homem numa manhã tranquila, depois de uma noite de amor, quando a aparente harmonia entre ele e sua parceira se rompe de repente. Tensa, contundente, a linguagem de Um copo de cólera alcança intensidade e vibração que faz desta narrativa uma obra singular da literatura brasileira, indo também para as telas do cinema pela adaptação e direção do cineasta Aluizio Abranches.

O escritor estreou na literatura em 1975 com Lavoura arcaica e no ano de 2016 recebeu o prêmio Camões que é considerado um dos maiores reconhecimentos da literatura em língua portuguesa.

Os encontros do clube Sesc de leitura ocorrem uma vez por mês via Google Meet. Os interessados em participar podem se cadastrar com o email através do link.

