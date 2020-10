Idoso é furtado próximo ao Mercadão

Na manhã desta quinta-feira (22), próximo ao Mercadão Municipal, um senhor de 76 anos teve sua carteira furtada após ser enganado por um homem.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando quando o fato ocorreu e foi abordado pelo suspeito que no momento da ação estava em uma motocicleta preta. Segundo o idoso, o autor se aproximou e declarou ser “filho do seu José” e questionou se ele lembrava. O senhor falou que não recordava e pediu o endereço, em um dado momento tirou sua carteira do bolso, foi quando o envolvido puxou da sua mão e fugiu.

Em seguida, a vítima foi a Delegacia registrar o furto.

