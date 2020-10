Ladrão é preso após furtar utensílios de cozinha

Polícia militar de Anastácio prendeu um homem de 34 anos suspeito de furtar utensílios de cozinha. O caso foi na manhã desta quinta-feira (22), no município de Anastácio.

Segundo a polícia, o amigo do suspeito fez uma denúncia de que homem estava com vários materiais de cozinha, como taças, copos, canecas e vasilhas, mas não disse onde teria conseguido os utensílios. O ladrão escondeu os objetos atrás de uma bananeira no quintal da casa dele e fugiu.

Durante rondas, a polícia encontrou o suspeito. Ele confessou que havia furtado os objetos. Ainda conforme a polícia, algumas pessoas disseram aos agentes que também foram vítimas de furto nesta manhã e o suspeito confessou que furtou os utensílios desses denunciantes.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

