Adolescente é apreendido com crack e cocaína

Com o menor também foram encontrados um celular e a quantia de R$ 327 reais

A Polícia Civil apreendeu um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas no município de Costa Rica (MS). O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (21).

Conforme informações da PCMS, a equipe de policiais recebeu informações que na região do bairro Vale do Amanhecer ocorria intenso tráfico de drogas. Após se deslocarem até a rua Domingos Afonso de Amorim, as autoridades encontraram o menor de idade em atitude suspeita. Em seguida, o jovem fugiu do local pulando os muros das residências vizinhas.

Posteriormente, o menor foi encontrado pelos agentes. Com ele, foram achadas diversas porções de crack, cocaína, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 327 reais.

Veja Mais:

Dono de cachorro é preso por crime de maus-tratos