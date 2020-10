Dono de cachorro é preso por crime de maus-tratos

Homem de 62 anos foi preso em flagrante na zona rural de Campo Grande pelo crime de maus tratos a animais. O suspeito mantinha o cachorro, de aproximadamente três anos, amarrado o dia inteiro sem água potável para consumo e em local sem proteção. A prisão foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat).

Conforme informações da PCMS, no local os policiais constaram que o animal era mantido preso próximo a uma pequena caixa d´água improvisada pelo tutor como abrigo. A proteção era desproporcional ao tamanho do cachorro e o mesmo ficava exposto às diversas condições climáticas como chuva, vento e frio. O animal era mantido no lugar nessas condições há pelo menos oito meses.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da Decat e autuado em flagrante.

