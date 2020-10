Procon alerta para novo golpe envolvendo cartões

Superintendência para Orientação e Defesa do Cosumidor (Procon/MS) emitiu um alerta nesta quarta-feira (21) para golpes envolvendo cartões com a nova tecnologia de pagamento por aproximação. Segundo o órgão, os golpistas estão roubando os consumidores.

Conforme o Procon/MS, cartões com a tecnologia denominada Near Field Communication (NFC) possibilita o pagamento de contas com a simples aproximação à “maquininha”. Os golpistas passaram a carregar máquinas de cartões e, ao aproximar, eles conseguem captar os cartões e simulam compras que ficam registradas. As operadoras acabam pagando os valores, mesmo sem conhecimento das vítimas. Como a operação pode parecer autêntica, dificilmente a pessoa lesada terá condições de reaver os valores perdidos.

“Quando estiver com o cartão, não guarde no bolso da calça ou na mochila. Eles já estão aproximando a maquininha para roubar os seus créditos”, alertou o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão. Ele aconselha que as pessoas desabilitem essa forma de pagamento.

Veja mais:

Vídeo: Casal é preso com 32 kg de pasta base na Capital