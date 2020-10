Vídeo: Casal é preso com 32 kg de pasta base na Capital

Homem de 37 anos e a esposa de 31 foram presos em flagrante pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde de terça-feira (20), na BR-060, na saída para Sidrolândia. O casal transportava 32 quilos de pasta base de cocaína que estavam divididos em 46 tabletes escondidos em um carro. Os dois viajavam com o filho de seis anos.

Segundo a polícia, a Denar recebeu denúncias de que o casal transportava drogas para outros Estados e deu início as investigações junto com a PRF. A dupla foi abordada na estrada pelos agentes: “A PRF fez a parada do veículo, eles demonstraram bastante nervosismo. A Polícia Rodoviária Federal localizou o entorpecente camuflado em partes ocultas do veículo”, contou o delegado da Denar, Hoffman D’Ávila. Conforme as informações da polícia, a droga vinha de Ponta Porã e seria levada para Três Lagoas, São Paulo e Goiás.

Quando o casal foi abordado, os agentes verificaram no sistema que havia a suspeita de que os dois transportavam drogas, uma equipe especializada em encontrar compartimentos ocultos em veículos foi acionada e encontrou o entorpecente em uma parte do painel do carro: “Essa equipe conseguiu localizar a droga oculta em um compartimento específico criado para o transporte de droga”, disse o delegado geral da PRF, Maurício Pepino.

O homem disse aos policiais que não era dono da droga e apenas transportaria o entorpecente para Campo Grande. A esposa dele é farmacêutica e cursa o 5º semestre de medicina no Paraguai, eles vivem em Ponta Porã. No momento da prisão, a mulher ficou muito nervosa e disse que não sabia que o marido transportava o entorpecente. O casal ainda afirmou que a família não vive do tráfico de drogas e tem um mercado em Ponta Porã: “Na verdade, eles fazem esse transporte de drogas há algum tempo, estavam ganhando muito dinheiro e montaram o mercadinho para usar como fachada”, completou o delegado Hoffman.

O casal vai responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Confira os vídeos: