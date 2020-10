Pazuello, ministro da saúde testa positivo para covid-19

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi diagnosticado positivo para a covid-19, nesta quarta-feira (21), sendo assim o 12° ministro a contrair a doença.

Após participar de uma reunião virtual na terça-feira (20), o ministro apresentou febre, um dos sintomas, logo em seguida fez o exame e se isolou em casa.

Na segunda, Pazuello precisou ir a um hospital após ter sentindo um mal-estar, que inclusive o forçou a se ausentar de um evento no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. No dia, o quadro foi tratado como desidratação.

