Fim de semana tem cinema nacional e espetáculo grátis

Grupo Arte Deac dá lições sobre bullying em contação de histórias

A 17ª edição do projeto Autocine Campo Grande exibe, na telona, o filme nacional “O Bem Amado” e contação de histórias com o grupo Arte Deac, no domingo (25 de outubro), às 18 horas, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O projeto é realizado pelo governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura (FCMS); Prefeitura Municipal de Campo Grande (Sectur e Sisep), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Serviço Social do Comércio (Sesc). Os ingressos são limitados e podem ser retirados até sexta-feira das 8 às 17h na Praça dos Imigrantes.

“O Bem Amado” mostra que, após o assassinato do prefeito de Sucupira por Zeca Diabo (José Wilker), uma disputa política entre Odorico Paraguaçu (Marco Nanini) e Vladimir (Tonico Pereira) pelo cargo vago tem início. Odorico vence a eleição e toma posse como prefeito, recebendo sempre o apoio das irmãs Doroteia (Zezé Polessa), Dulcineia (Andréa Beltrão) e Judiceia (Drica Moraes).

Uma de suas promessas é construir o primeiro cemitério da cidade, para evitar a emigração dos habitantes após morrerem. Só que, após a obra ser concluída, há um problema: ninguém em Sucupira morre, o que impede que o cemitério enfim seja inaugurado. Sofrendo pressão em razão de acusações de superfaturamento, Odorico precisa encontrar um meio para que o grande feito de seu mandato não se torne uma grande piada.

