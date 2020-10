United marca no fim e vence na estreia da Champions League

O Manchester United venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1 na estreia temporada 2020-21 da Liga dos Campeões. O jogo foi disputado na tarde de hoje no Parque dos Príncipes pela primeira rodada do Grupo H.

Quase dois meses após disputar a final da Champions contra o Bayern de Munique, o PSG iniciou a nova trajetória em busca do inédito título continental com tropeço. Bruno Fernandes, de pênalti, abriu o placar, e Anthony Martial (contra) empatou. Rashford, no fim, definiu a vitória para os visitantes. Neymar teve atuação discreta nesta tarde.

Com o resultado, o United soma três pontos e larga bem na disputa. O RB Leipzig venceu o Istanbul Basaksehir por 2 a 0 no outro jogo da chave e lidera.

As equipes voltam a campo pela competição no dia 28 de outubro. O Paris Saint-Germain visita o Istanbul Basaksehir, enquanto o Manchester United recebe o RB Leipzig.

United marca após pênalti e VAR

Foi de pênalti que o Manchester United saiu na frente do placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Mas com participação decisiva do árbitro de vídeo. Isso porque Bruno Fernandes inicialmente havia desperdiçado a cobrança, defendida por Keylor Navas. O VAR, no entanto, flagrou infração do goleiro, que se adiantou na jogada.

Na segunda tentativa, Bruno Fernandes levou a melhor. Ele repetiu a cobrança, com um ligeiro pulo antes da finalização, e tocou no canto direito.

PSG empata com gol contra

Se o United contou com a ajuda do VAR, o PSG teve a participação crucial de Martial para chegar ao empate aos nove minutos do segundo tempo. Neymar cobrou escanteio da esquerda e o atacante do United desviou de cabeça contra a própria meta.

Pouco antes, o time de Paris parou no travessão quando Kurzawa tentou encobrir De Gea. No lance seguinte, porém, veio o empate.

Rashford define vitória no fim

A partida se encaminhava para o empate quando Marcus Rashford colocou o United em vantagem. Aos 42 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu passe de Pogba, se livrou da marcação de Danilo Pereira e bateu cruzado. A bola ainda beijou a trave antes de parar no fundo da rede.

O gol perto do apito final definiu o confronto. O PSG, que não contou com tarde inspirada de Neymar, não teve reação no pouco tempo que sobrou.

Veja também: Seleção feminina inicia treinos na Europa

(Texto: UOL)