Idoso é vítima de golpe e dupla leva R$ 6 mil na ação

Idoso de 70 anos foi vítima de estelionato, nesta terça-feira (20), na Capital, após um desconhecido sinalizar que seu carro estava com problemas. Na ação, a vítima sofreu o prejuízo de R$ 6 mil reais.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o senhor estava dirigindo pela rua Pestalozzi quando o primeiro suspeito indicou que o carro apresentava algum defeito. Após encostar, o homem abordou a vítima com a desculpa de que poderia ajudá-lo. Depois de abrir o capô do carro, o suspeito afirmou que conhecia alguém que poderia arrumar o veículo pelo valor de R$ 29.90.

De acordo com o relato da vítima, o segundo suspeito chegou no local e com o auxílio de uma máquina de cartão passou duas compras nas quantias de R$ 3500.00 e R$ 2500.00. O idoso relatou para as autoridades que digitou a senha do cartão sem conferir o valor da compra.

Ainda segundo informações do B.O, câmeras no local flagraram a ação. O caso está sendo investigado como estelionato.

