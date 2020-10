Dólar registra primeira alta semanal e vai a R$ 5.61

O dólar engatou a primeira alta semanal e encerrou a sessão desta terça-feira (20) cotado a R$ 5.61. Com elevação de 12% no pregão de hoje, a moeda norte-americana começou a semana com queda de 0.69% .

Conforme informações da Uol, em outubro, a cotação da moeda norte-americana registra leve queda de 0,09%, mas, no ano, soma valorização de 39,86% frente ao real.

Ibovespa

O dia também foi de alta para o Ibovespa que registrou 100.539,83 pontos (+1,91%). Já fazia mais de um mês que o principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) não passava dos 100 mil pontos — a última vez foi em 17 de setembro (100.097,83).

(Com informações da Uol)

