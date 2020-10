Chuvas ajudam e produtor avança no plantio da soja

As chuvas da semana passada ajudaram os produtores a entrar nas lavouras e colocar as máquinas para funcionar nesta semana no Estado. Com isso a área plantada já passa de 7%, neste momento, dos 3,8 milhões de hectares estimados para a safra 2020/2021. Os dados são da Associação dos Produtoes e Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS).

De acordo com o presidente da entidade, André Dobashi, a safra passada (2019/2020) foi complicada em termos de chuvas também no começo do plantio. “Tivemos muitas tensões neste ano, mas setembro não foi tão seco como ano passado. Isso possibilitou ao produtor fazer dessecações, preparar as áreas mas depois tivemos dias de estiagem. O clima assutou alguns produtores que foram obrigados a iniciar o plantio no pó. Mas tivemos aqueles mais cautelosos que esperaram as primeiras chuvas de outubro que caíram após o dia 10”, salientou.

Dobashi explica que as precipitações foram positivas. “Na última semana a chuva chegou ao Estado inteiro e os agricultores finalmente deram start na semeadura. O plantio está um pouco atrasado mesmo em relação ao ano passado. Mas com as chuvas o processo vai ganhar força nos próximos dias e acredito que nesta semana a área já passe dos 7% semeada com estes trabalhos. Isso vaio ajudar a ganhar força ainda, dar uma boa janela para a semeadura.”

O presidente da Aprosoja alega que os produtores precisam agora do cenário perfeito para não afetar a segunda safra. Cerca de 60% da soja já foi vendida antecipada. “Precisamos de uma chuva mansa que não encharque oa lavoura do produtor que tem solo mais pesado, argiloso. Na semana passada tivemos de 40 a 50 ml 5 a 6 horas perfeitas de chuvas e não encharcou muito o solo, Observamos que 12 horas após a chuva já tinham qualdiade de alteração de semeadura e 24 depois estavam plantando não perder a janela da safrinha. O produtor deve fazer boas práticas, colocar a soja num boa condição. Se tivermos uma boa colheita de soja faremos bom planejamento do futuro”, avalia Dobashi.

(Texto: Rosana Siqueira)

Veja também: Após 7 meses, alunos do Ensino Médio voltam para aulas presenciais