Instabilidades aumentam e chuva forte pode abrir a semana

Nesta segunda-feira (19) as áreas de instabilidade aumentam e pode chover em Mato Grosso do Sul. De acordo com a meteorologia o dia será de céu parcialmente nublado passando a nublado a encoberto com possibilidade para pancadas de chuvas em todas as regiões.

Haverá um aumento na umidade relativa do ar, e a variação está estimada entre 85% a 50% ao longo do dia. Vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas.

Dessa forma as temperaturas estarão amenas no Estado nesta segunda com mínima de 20°C e a máxima de 35°C. Para a Capital variação de 22°C a 32°C é esperada. Sendo assim a Cemtec alerta que a semana começa com risco de evento adverso que pode ocorrer de forma local a depender das condições atmosféricas locais, promovendo chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo.

(Com informações: Portal MS)

