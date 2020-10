Mercado de trabalho tem 1.348 vagas disponíveis na Funtrab

As oportunidades de recolocação no mercado de trabalho nesta segunda-feira (19) em Mato Grosso do Sul somam 1.348 vagas de emprego para funções e escolaridades diversas. Portanto essas vagas são intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab), presente em diversos municípios do Estado através da Casa do Trabalhador.

Sendo assim só em Campo Grande são 414 ocupações disponíveis, entre elas para engenheiro civil, enfermeiro auditor, engenheiro elétrico (estágio), auxiliar de contabilidade, lavador de veículos, carpinteiro, auxiliar de limpeza, peão de pecuária, entre outras.

Logo que no interior do Estado se destacam pelo número de vagas disponíveis as cidades de Dourados com 170 oportunidades em diversas áreas, e Aquidauana e Miranda com 107 vagas cada uma, e a maioria delas para trabalhador da cultura de maça. Também há vagas em aberto em outras cidades sul-mato-grossenses. Confira a lista completa aqui.

(Com informações: Portal MS)