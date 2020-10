Mato Grosso do Sul chegou a 77.011 mil casos confirmados de covid-19, neste sábado (17).

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Governo do Estado nesta manhã, foram confirmados 464 casos novos e oito mortes.

No Estado, 71.382 pessoas se recuperaram e 739 amostras de testes estão em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen). Já são 301.021 casos notificados e 1.486 mortes pelo novo coronavírus.

Veja mais:

Com mais passageiros em pé, Consórcio promete agilidade