Reabertura da fronteira anima comerciantes

Atividades no varejo foram oficialmente liberadas ontem

Após quase sete meses fechada, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai foi reaberta ontem (15) sob forte expectativa dos empresários. Mesmo com o controle sanitário e a consciência sobre a necessidade de evitar aglomerações, comerciantes e autoridades locais estão animados e afirmam que tal medida já é o primeiro passo para a retomada econômica do país. Entre os protocolos sanitários exigidos para a entrada no país por aqueles que optem por permanecer por mais de 24 horas, além do controle de documentos pessoais, também devem apresentar um teste PCR com resultado negativo para COVID e ter um plano de saúde que contenha abrangência internacional.

De acordo com documento divulgado pelo Ministério de Migrações do Paraguai, o horário de funcionamento da Ponte da Amizade será das 5h até as 14 h. Após esse horário o acesso será fechado. Já para quando se trata da entrada por Pedro Juan Caballero, o horário permitido será das 9h até as 22 h. Por fim, o último acesso permitido foi o de Salto del Guairá, das 6 h às 21 h. Os turistas que adentrem para o turismo de compras deverão deixar o país em até 24 horas e só poderão transitar por até 30 quilômetros, e mesmo assim deverão passar pelo controle de migrações.

Já quem opte por permanecer por um período de tempo maior (de até sete dias) deverá preencher ficha de saúde do viajante assim que adentrar ao país, de forma eletrônica, no site do Ministério da Saúde do Paraguai. Além disso, será necessário apresentar um teste PCR-RT realizado em até 72 horas antes da entrada no país vizinho, assim como um plano de saúde médico internacional com cobertura completa, que inclua internação e todos os cuidados necessários para o tratamento de COVID-19.

(Texto: Michelly Perez )

