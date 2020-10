Previsão de dia nublado e chuvas isoladas nesta sexta-feira

As precipitações registradas até aqui marcam o retorno da chuvas de forma oficial e gradativa em Mato Grosso do Sul. Para esta sexta-feira (16), a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica a possibilidade de chuvas localmente intensas no Estado. O dia terá céu nublado e pode chover todas as regiões.

Segundo dados meteorológicos, as temperaturas poderão variar entre de 20°C a 35°C. Na Capital, a mínima está estimada em 22°C e a máxima em 30°C.

Além disso, os índices de umidade relativa do ar estarão elevados neste dia com a variação estimada entre 95% a 60%. Vento fraco a moderado em todas áreas.

Há a tendência de precipitação até 23 de outubro indica volume de chuvas com bons acumulados em torno de 50 milímetros e com áreas de concentração na região pantaneira. A partir daí até o final do mês, a intensidade de chuva aumenta ainda mais, podendo variar entre 50 a 100 milímetros.

Os temporais com granizos, raios e ventos fortes são a principal preocupação das autoridades, pois essas são as principais características desse período de início das chuvas da primavera e requerem bastante cuidado e atenção. Confira outras notícias.

Chuvas “limpam” o céu da Capital de camada de fumaça

Com o segundo dia consecutivo de chuvas em Campo Grande, a previsão é que o azul do céu volte a ser visto hoje (16). De acordo com o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, o volume de água de cerca de 46 milímetros conseguiu retirar a camada densa de fumaça da atmosfera. Para hoje, novas pancadas são esperadas.

O meteorologista ainda aponta que essa é uma característica do período: chuvas mais fortes, em um curto período de tempo. Portanto, mesmo que o dia amanheça sem “cara de chuva”, o tempo pode virar durante a tarde.

“Todas as vezes em que é registrada uma pancada de chuva, ela não volta, mas pode variar de intensidade, podendo ser registros de 5 milímetros, de 50 milímetros, ou até mesmos com proporções que provoquem alagamentos e, normalmente, são registradas durante a tarde”, pontuou.

Em dois dias de chuvas, foram registrados 73,4 milímetros. Abrahão destaca que com isso houve um resfriamento do solo e a umidade relativa do ar deve ser reestabelecida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, em decorrência das chuvas, foram registradas 52 árvores caídas, destas, quatro precisaram ser atendidas pela Energisa, por atingirem a fiação elétrica.

(Texto: Amanda Amorim com Mariana Moreira)