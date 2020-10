Major da PM morre em acidente na saída para Rochedo

O major aposentado da Polícia Militar André Irala Moreira, de 55 anos, morreu na tarde de ontem (15) após capotar a caminhonete Hilux em que estava na MS-080, em Campo Grande, próximo da divisa com Rochedo.

Segundo testemunhas, chovia no momento do ocorrido. Após perder o controle, o carro saiu da rota e acabou se colidindo contra uma árvore. A vítima ficou presa às ferragens e morreu na hora. A Polícia Civil apontou que o PM estava sozinho no veículo.

Em 2016, Moreira recebeu medalha de Insígnia do Mérito pela Polícia Militar, dada a policiais que contribuíram com a segurança pública do Estado.

Segundo O Estado apurou, o major comandou por mais de 12 anos o Batalhão de Rochedo. Estava aposentado há quase dois anos da corporação e morava em Campo Grande. Leia outras notícias.

(Texto: Rafael Ribeiro)