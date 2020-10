Justiça suspende processo de candidatura de Sergio Harfouche

Defesa de candidato pede suspeição de juiz para julgar impugnação

O processo de registro de candidatura do procurador licenciado Sergio Harfouche (Avante) à Prefeitura de Campo Grande foi suspenso pelo TRE- -MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) na tarde de ontem (15).

O candidato cita que segue com a campanha eleitoral. “Vamos seguir com a campanha normalmente enquanto a Justiça trabalha, porque sabemos que nossa candidatura é legal”, diz.

Portanto a suspensão ocorreu após a defesa de Harfouche pedir a suspeição do juiz, Roberto Ferreira Filho, designado para julgar os dois pedidos de impugnação de candidatura do procurador. “O excipiente narra que ele e o i. magistrado defendem – ambos com grande convicção – ideologias diametralmente opostas, o que teria levado a diversos atritos em âmbito pessoal e profissional, um como membro do Ministério Público e o outro da magistratura”, diz trecho do documento.

Por fim a decisão sobre o juiz que julgará os pedidos de impugnação deve sair antes do processo de análise do registro de candidatura. A defesa acredita que a nova decisão saia em até uma semana no máximo.

(Texto: Andrea Cruz)

