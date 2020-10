Grupo volta a arrecadar alimentos para animais do Pantanal

Campanha “SOS Animais do Pantanal” voltou a arrecadar frutas e verduras para animais vítimas dos incêndios no bioma. Nesta sexta-feira (16), as esquipes estão em um laboratório, na rua Barão do Rio Branco, em Campo Grande, recebendo as doações.

Segundo a voluntária, Jaqueline Gonçalves, essa é a segunda etapa da campanha que começou em outubro. Durante quatro dias, a equipe arrecadou quase dez toneladas de alimentos que foram levadas para áreas atingidas pelas queimadas como a Estrada-Parque, em Corumbá. Essas frutas e verduras são deixadas nesses locais para os animais que sofrem por conta das queimadas e da escassez de alimento.

A campanha arrecada frutas como, laranja, maçã, banana, melão, melancia, abacaxi e goiaba. Além de verduras como, alface. O grupo também está arrecadando água para voluntários, bombeiros e brigadistas que atuam no combate aos incêndios na região.

Nem todos os dias eles estão nos mesmos pontos de arrecadação, por isso é necessário acompanhar pelo página do instagram da campanha (@sosanimaispantanalms). As doações também podem ser feitas no site.

