Toque de recolher é suspenso em Campo Grande

A partir de sexta-feira (16), Campo Grande não terá mais toque de recolher. A informação foi confirmada pelo Secretário Municipal de Segurança, Valério Azambuja.

O toque de recolher foi decretado no dia 21 de março como forma de conter a circulação da população no período noturno e evitar a disseminação da covid-19. A Guarda Civil Metropolitana, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e Vigilância Sanitária fizeram o monitoramento que durou mais de 200 dias. “Foram mais de 47 mil ligações, por intermédio do número 153. Dentre essas ligações, 22 mil eram referente ao descumprimento das ações voltadas ao combate a covid-19”, explicou Azambuja.

Segundo o secretário, a decisão levou em considerção o número de casos do novo coronavírus, além da taxa de ocupação de leitos nos hospitais da Capital.

Em nota, a prefeitura de Campo Grande ressaltou: “Assim como todas as medidas tomadas pela Prefeitura anteriormente, serão avaliados os resultados do decreto em vigor. Percebendo-se a necessidade de retorno das medidas de restrição, elas poderão ser reimplantadas”.

Veja mais:

Polícia prende mulher que obrigava a filha a se prostituir