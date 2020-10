Chuva ajuda a amenizar incêndios no Pantanal

A chuva finalmente chegou no Pantanal e ajudou a diminuir a quantidade de focos de calor no Bioma. Durante live do Governo do Estado, na tarde desta quinta-feira (14), o Capitão de Mar e Guerra, do 6º Distrito Naval de Ladário, Adriano Cunha, falou que áreas que estavam críticas como, por exemplo, a Estrada-Parque, em Corumbá, já não possui incêndios significativos.

Segundo o Capitão, os incêndios já foram extintos em alguns pontos do Pantanal. “As chuvas de hoje foram bem positivas para a Operação Pantanal. Vários pontos que estamos monitorando constantemente tem mostrado a diminuição da quantidade de focos, inclusive alguns pontos não temos mais focos”, ressaltou Cunha. Mesmo assim, as equipes que estão na Operação Pantanal continuam no local atuando no monitoramento.

As chuvas intensas devem continuar em Mato Grosso do Sul. De acordo com a especialista em meteorologia, até o fim do mês, as chuvas devem se concentrar na região Pantaneira: “A gente espera que já essa semana até o dia 23 essas condições de incêndios florestais e queimadas se resolvam”.

