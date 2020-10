Shows de música brasileira e hip-hop ditam o ritmo nesta semana

Até o dia 18 de outubro, sempre às 20h, o Itaú Cultural apresenta na terceira semana do Festival Arte como Respiro – Edição de Música, no site da instituição www.itaucultural.org.br), mais um recorte dos trabalhos contemplados neste segmento entre os editais de emergência realizados pela instituição para apoiar artistas impactados pela suspensão social no contexto da pandemia de COVID-19. Desta vez, 15 artistas fazem três pocket shows por dia, com projetos autorais, previamente gravados, de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.

Disponível para ser assistida virtualmente por 24 horas, a programação conta com artistas e apresentações de músicos da nova cena do hip-hop nacional e outros mais conhecidos da música brasileira. Intercalada com os espetáculos de artes cênicas do festival, a agenda da quarta semana de música volta no dia 28 e segue até 1º de novembro.

Hoje, a partir das 20h, o show de Craca e Dani Nega, que unem a música eletrônica, rap e sonoridades eletrônicas para apresentarem suas principais músicas de trabalho. Destaque para o primeiro single da dupla, “Sou Preto Mesmo”, música que faz uma reflexão sobre apropriação cultural, e “Papo Reto”, uma conclamação à luta contra o machismo com ritmos de trip-hop. A dupla encerra a apresentação com a música “Na Faca, na Fúria, no Grito e no Dente”.

Em seguida, a cantora e compositora Yane Lopes apresenta, com voz e guitarra elétrica, três músicas de seu repertório. Em versão acústica, mas sem fugir do estilo bossa nova, MPB e jazz, ela inicia com a música “Papel”, inspirada no sentimento de liberdade e de poder fazer o que se ama. Depois, toca “Um Só”, que fala sobre emoções e querer muito ter uma companhia ao lado. O show encerra com um “Tão Longo Amor”, canção inspirada nas histórias de pessoas que perderam seus companheiros repentinamente.

