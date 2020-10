Jane Tutikian ministra aula em homenagem às mulheres africanas

A atividade será transmitida ao vivo gratuitamente

A professora e escritora Jane Tutikian ministra uma aula gratuita de literatura em homenagem às mulheres africanas. Em comum, além da origem, são escritoras da língua portuguesa que marcaram seus espaços na literatura mundial. O encontro marca a sexta edição virtual do projeto Poesia no Ling, destacando a obra de poetisas pioneiras, como Alda Lara, Alda Espírito Santo e Noémia de Sousa, até as contemporâneas Paula Tavares, Conceição Lima e Ana Mafalda Leite. Durante o evento, Jane ainda dará voz a poemas importantes produzidos por essas personalidades, refletindo sobre a cultura africana, seu estilo e legado para a literatura mundial. A atividade será transmitida ao vivo e gratuitamente pelo Instituto Ling hoje, às 16h, em plataforma virtual. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia e sem custo no site www.institutoling.org.br.

O projeto Poesia no Ling faz uma visita à obra de grandes autores do gênero em aulas mensais com diferentes professores da área. Somente neste ano, a iniciativa já homenageou Pablo Neruda, em aula ministrada por Sergius Gonzaga; a obra poética de Caio Fernando Abreu, apresentada por Márcia Ivana de Lima e Silva; Manoel de Barros, em encontro comandado por Fabrício Carpinejar; e Carlos Drummond de Andrade, por Diego Grando. As edições anteriores estão disponíveis no canal do YouTube do Instituto Ling (www.youtube. com/c/InstitutoLingCultural). A atividade é uma realização do Instituto Ling e do Ministério do Turismo/ governo federal, com patrocínio de Crown Embalagens, Fitesa e America Tampas.

Sobre a ministrante desta edição Jane Tutikian é professora de Literatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e escritora (UFRGS). Possui graduação, mestrado e doutorado pela mesma instituição, com ênfase em Literatura Portuguesa e Luso-Africanas, atuando principalmente com os seguintes temas: literatura, identidade e história. Ficcionista, recebeu vários prêmios literários, entre eles o Jabuti, concedido pela Câmara Brasileira do Livro.

