Em julgamento, Fux defende prisão de André do Rap

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, afirmou nesta quarta-feira (14) que o traficante André de Oliveira Macedo, o André do Rap, “debochou da Justiça” ao ter apresentado um endereço falso após ter sido liberado da prisão, dando o primeiro voto no julgamento para confirmar a decisão que revogou a liminar que determinou a liberdade do líder do Primeiro Comando da Capital (PCC).

André do Rap foi beneficiado por um habeas corpus dado pelo ministro do STF Marco Aurélio Mello no sábado. Posteriormente, essa decisão foi cassada pelo presidente do STF após recurso da Procuradoria-Geral da República, mas o traficante já era considerado foragido, tendo seu nome incluído em listas de procurados pela Justiça, como a da Interpol.

O plenário do STF aprecia nesta quarta se confirma ou cassa a decisão de Luiz Fux.

(Reuters)

