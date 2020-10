Hospital São Julião deve realizar 1,2 cirurgias em um ano

O Hospital São Julião, em Campo Grande, vai realizar cerca de 100 cirurgias por mês de hérnia e colecistectomia (vesícula) a partir desta quarta-feira (14). Em um ano, 1200 pessoas que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde devem passar por procedimento cirúrgico.

Para reduzir a longa fila de espera por cirurgias eletivas na Capital, a Prefeitura de Campo Grande assinou um convênio com o Ministério da Saúde em fevereiro, mas que foi adiado por conta da pandemia. Agora o acordo começa a valer. No total, 2,3 milhões serão destinados para a realização dos procedimentos.

As cirurgias serão marcadas através do sistema de regulação da prefeitura (SISREG), onde o paciente passará previamente por consulta com um médico especialista, que irá avaliar a necessidade do procedimento cirúrgico.

O Hospital São Julião está localizado na Rua Lino Villacha, 1250, Nova Lima. Mais informações podem ser obtidas no (67) 3358-1500 ou (67) 3314-9955.

(Com informações da Prefeitura de Campo Grande)

