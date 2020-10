Dourados: Homem é furtado dentro de casa

Outro furto também foi registrado na tarde de hoje

Em Dourados, na madrugada desta terça-feira (13), um homem de 28 anos percebeu a presença de um intruso na sua casa, quando se levantou o suspeito fugiu levando seu pertence. Ainda na cidade, na parte da tarde, na Vila Planalto, um homem de 27 anos denunciou o furto da sua motocicleta.

Segundo informações do boletim de ocorrências, a primeira vítima estava dormindo quando o fato ocorreu, quando notou a presença do autor. Em minutos, o mesmo acordou e se levantou indo atrás do suspeito, percebendo que esse havia fugido levando um celular Sansumg marca A20 de cor vermelha.

O segundo ocorrido, a vítima afirma ter deixado a motocicleta, no qual usa para trabalhar, estacionada próximo onde estava indo, e quando foi pega-la viu que não estava no local e que tinha sido furtada.

A Delegacia de Dourados investiga os dois casos, contudo ninguém ainda foi preso.

