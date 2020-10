‘Para alguns governadores, a Lava Jato continua’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação em sua conta no Twitter, na manhã desta segunda-feira (12) afirmando que “para alguns governadores, a Lava Jato continua”. Na última quarta-feira (7), ele havia dito que “acabou com a Lava Jato“, pois “não há mais corrupção no governo”.

“Tem corrupção no Governo Bolsonaro? Dois anos sem Lava Jato para JB. Já, para alguns governadores, a Lava Jato continua, tá ok?“, escreveu. O comentário do presidente acompanha um vídeo em que são feitos elogios ao governo federal, gravado em estúdio da Rádio Bandeirantes. Os ministros Marcelo Álvaro Antonio (Turismo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) compartilharam a publicação de Bolsonaro no Twitter. O 1º deles é investigado por fraudes em caso sobre candidaturas de laranjas do PSL. Na quinta-feira (8), o presidente já havia voltado ao assunto em live divulgada em suas redes sociais. “No meu governo não tem mais Lava-Jato, nós não temos nenhuma notícia de corrupção, para nós a Lava-jato, vamos dizer assim, não tem finalidade”, disse. Na mesma data, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou as declarações de Bolsonaro dizendo que “o governo continua apoiando as ações e investigações da operação Lava Jato”. Veja outras notícias. (Com informações: Poder 360)