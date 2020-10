Pedidos de seguro-desemprego caem 8% em setembro no Estado

Em meio à crise econômica causada pela pandemia, a entrada de seguro-desemprego em Mato Grosso do Sul apresentou queda expressiva de 8%. O comparativo se refere a setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2019, quando não existia o vírus.

Conforme estatística apresentada pelo Ministério da Economia, no mês passado foram registrados 7.022 requerimentos. Deste número, 2.357 pedidos foram feitos pela web, o que representa 33,6%.

Em contrapartida, em setembro de 2019 ocorreu 609 pedidos de seguro-desemprego a mais, o que significa 7.631. Desses, 103 foram feitos pela internet (1,3%).

Se contrapor agosto deste ano com setembro, o aumento foi de 147 auxílios solicitados. O resultado reflete na elevação de 2,1%. Desse número, 2.463 (35,8%) foram feitos pela internet.

Aparentemente, as solicitações pela internet aumentaram devido a pandemia. Com isso, as Superintendências Regionais do Trabalho do governo federal reforçaram as ações para garantir o atendimento não presencial a população durante este período.

(Texto: Izabela Cavalcanti)