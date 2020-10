Safra 2021 deve crescer 7,3% em produção de grãos em MS

Estimativa é de que sejam colhidas 22 milhões de toneladas no ano

Mato Grosso do Sul deverá romper neste ano a barreira de seus recordes na agropecuária. A área plantada deverá avançar 6,6%, chegando a 5,3 milhões de hectares cultivados e uma produção 7,3% superior de grãos em todas as culturas, superando 22 milhões de toneladas de grãos. As previsões otimistas são do 1º levantamento da safra de grãos 2020/21, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) na quinta-feira (8).

Somente com a soja são esperados 3,3 milhões de hectares plantados neste ano na safra em andamento, crescimento de 11,1% diante do período anterior. A produção estimada é de 12,2 milhões de toneladas de grãos, com avanço de 7,7%. No milho safrinha, a Conab projeta alta de 7,4% na produção da segunda safra que foi encerrada com 9,2 milhões e alta de 7,4%. Os dados foram confirmados pela assistência técnica do Estado.

Brasil No Brasil a produção está estimada em 268,7 milhões de toneladas, superando em cerca de 11 milhões de toneladas o recorde de 257,7 milhões de toneladas da última safra. Aumento de 4,2% diante do recorde obtido na temporada recém-finalizada. O estudo também aponta crescimento na área cultivada, na ordem de 1,3%. A expectativa é de que nesta safra o plantio ocupe cerca de 66,8 milhões de hectares, o que corresponde a 879,5 mil hectares a mais.

A produção de soja é estimada em 133,7 milhões de toneladas e mantém o Brasil como o maior produtor mundial da oleaginosa. A colheita total de milho deve atingir 105,2 milhões de toneladas, também a maior da série histórica – aumento de 2,6% sobre a anterior.

A área cultivada com arroz deve aumentar 1,6%, mas a equipe da Conab estima que a produtividade pode não ser tão boa quanto a da última safra. Caso se confirme a redução de 4,2% do volume colhido por hectare, a produção nacional de arroz será de 10,885 milhões de toneladas, ajustada ao consumo previsto. As exportações do grão, por sua vez, podem diminuir em cerca de 400 mil toneladas.

