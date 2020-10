Marinho é dúvida para jogo na Vila Belmiro

O Santos entra em campo neste hoje (11), às 15h (de MS), contra o Grêmio pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A jogo será realizada na Vila Belmiro, em Santos. A partida entre as equipes no domingo vai marcar o número 90 desse confronto.

Vantagem para o Santos, que venceu a equipe gaúcha em 36 confrontos, com 29 derrotas e 24 empates. Pelo Brasileiro, também fica a frente do clube de Porto Alegre com 27 vitórias do clube santista contra 21 derrotas e empates, em 69 jogos.

O técnico Cuca ainda não sabe se poderá contar com três titulares que já não jogaram contra o Corinthians na rodada passada. O atacante Marinho, o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Alison sofreram contusões.

Além dos desfalques, o clube santista também não contará com Soteldo, que serve à Seleção Venezuelana,

e Lucas Braga, que recebeu o terceiro cartão amarelo. A boa notícia é a volta do ponta Arthur Gomes, que cumpriu suspensão. Com 21 pontos, o Santos começou o fim de semana em sétimo lugar no campeonato. A escalação provável deve ter João Paulo; Pará, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca, Madson (Alison) e Jean Mota (Marinho); Arthur Gomes e Kaio Jorge.

Renato Gaúcho busca sequência

Já o adversário portoalegrense busca uma sequência de bons resultados após vencer o Coritiba na quarta-feira (7) e subir na tabela de colocação. Com a suspensão de Matheus Henrique, Maicon pode assumir vaga.

O ataque pode ter a volta de Alisson. Bruno Cortez também deve entrar em campo após cumprir suspensão. O técnico Renato Gaúcho também pode ter a volta do meia-atacante Everton, que estava afastado desde setembro após testar positivo para o COVID-19. O Tricolor deve ir a campo com Vanderlei; Orejuela (Victor Ferraz), Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa (Cortez); Lucas Silva, Maicon e Robinho (Darlan); Alisson, Diego Souza e Pepê.

(Texto: Folhapress)

Veja também: Paraenses da Série D, Bragantino e Independente buscam reabilitação