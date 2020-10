Paraenses da Série D, Bragantino e Independente buscam reabilitação

Goleados na rodada passada, times duelam com transmissão da TV Brasil

O estádio Olímpico São Benedito, o Diogão, em Bragança (PA), recebe o duelo entre os dois representantes do Pará na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (11), às 15h (horário de Brasília), o Bragantino recebe o Independente de Tucuruí (PA) pela quinta rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

A rodada anterior não foi nada positiva para os dois times. O Tubarão do Caeté foi goleado pelo Ji-Paraná (RO) por 4 a 0, fora de casa. Mesmo placar do tropeço do Galo Elétrico para o Fast Clube (AM), em Manaus. A diferença é que, apesar da derrota, o Bragantino segue na zona de classificação do grupo 1 à próxima fase com sete pontos, enquanto o Independente se afundou na lanterna da chave, ainda zerado. Mesmo que vença neste domingo, a equipe de Tucuruí não deixa a última posição.

No Bragantino, o técnico Cacaio não tem à disposição o volante Paulo de Tárcio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Mauro Ajuruteua (que sentiu a posterior da coxa esquerda) e o zagueiro Igor João (em transição após deixar o departamento médico) também estão fora. Já o zagueiro Selson, recuperado de lesão, participou normalmente dos treinos e o atacante Gugu Vieira teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), podendo estrear neste domingo.

“No treino que fizemos, trabalhamos com duas formações. A simples, com o [volante] Emerson substituindo o Paulo, e uma com três atacantes e o Gugu na frente, com o Túlio jogando um pouco mais recuado. Vamos jogar em casa, precisando da vitória para nos colocarmos entre os primeiros colocados. Então, podemos ter de arriscar um pouco mais”, explicou Cacaio, que deve escalar o Tubarão com Axel; Bruno Limão, Romário, Gabriel Gonçalves e Esquerdinha; Ricardo Capanema, Edicléber e Túlio; Gugu Vieira (Emerson), Canga e Fidélis.

Dirigido por Charles Guerreiro, ex-volante de Flamengo, Fluminense, Vasco, Remo e seleção brasileira, o Independente acertou o retorno do meia Davi Caça-Rato, que volta ao clube após oito meses. Em fevereiro, o jogador marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o próprio Bragantino, pelo Campeonato Paraense. Além dele, os atacantes Márcio Telê e Kwytare também apareceram no BID da CBF e estão liberados para defender o time de Tucuruí.

Para encarar o Braga, o Independente terá a volta do atacante Raygol, que cumpriu suspensão, mas não poderá contar com o volante Natan, expulso contra o Fast. Destaque contra os amazonenses, o goleiro Evandro Gigante deixou o clube e será substituído por Renan Paredão. O provável Galo Elétrico para este domingo terá Renan Paredão; Marcelinho, Bruno Costa, Ferreira e Tiago Felix; Helber, Davi Caça-Rato, Cocão e Bruno Lopes; Raygol e Joãozinho.

(Agência Brasil)

