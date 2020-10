HBO destaca produções infantis para maratonar no feriado com a garotada

Tem filmes para todo gosto: veja as dicas para curtir em casa

No Dia das Crianças, comemorado em todo o Brasil nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, na HBO nada como a criançada curtir em casa quatro produções infantis disponíveis na HBO GO para assistir com toda a família no feriado. Cheios de ação e personagens divertidos, “Shazam!”, “Angry Birds 2” e “Spiderman no Aranhaverso” são opções de filmes para reunir a família e resgatar as memórias de infância. Entre os destaques está “Ugly Dolls”, musical animado que estreou na HBO e na HBO GO nesse sábado, 10 de outubro, às 22h.

“Shazam!”

O maior sonho de muita criança – e de muito adulto – é ter superpoderes. Nesta comédia do universo cinematográfico da DC, o jovem órfão Billy Batson (Asher Angel) tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam (Zachary Levi). Ao gritar a palavra SHAZAM!, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

“Angry Birds 2”

As aves mal-humoradas e os porcos verdes que saíram dos games estão de volta e, desta vez, vão unir forças para combater uma ameaça comum – uma ave maligna chamada Zeta. Red e seus amigos dedicam a vida a proteger a Ilha dos Pássaros dos contantes ataques vindos da Ilha dos Porcos. Entretanto, quando uma terceira ilha surge e começa a atacá-los, Leonardo, o rei dos porcos, decide procurar seu arqui-inimigo em busca de uma trégua para que, juntos, possam enfrentar a ameaça em comum.

“Ugly Dolls”

Celebrando as imperfeições e diversidade, as criaturas de Uglyville chegam à HBO e a HBO GO em um musical cheio de cor e ação. Buscando aceitação e amor, Moxy, Wage, Babo, Ice-Bat e Wedgehead seguem em rumo ao Instituto da Perfeição. O grupo de bonecos, que vive na colorida e alegre cidade Uglyville, é capitaneado por Moxy, uma jovem rosa que, além de sonhadora, é capaz de sentir que há algo a mais fora do pacato local. Boa parte de sua motivação vem por conta de querer ser e ter uma companhia diferente – um humano, no caso. Ela é inicialmente desacreditada pelos amigos (por mais que eles tentem dar apoio), mas a força de vontade para atravessar o túnel que liga Uglyville a algum lugar novo já é suficiente para que todos se unam perante o desconhecido. Na versão original, em inglês, a animação conta com músicas originais de Nick Jonas, Kelly Clarkson, Blake Shelton, Pitbull e Janelle Monae.

