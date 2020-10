Com reserva de 30% de água no solo, sem indícios de plantio

Após a últimas semanas com seca em todo o Estado, agricultores aguardam por maior volume de chuva para intensificar o plantio de soja. Para Carlos Ricardo Fietz, pesquisador Embrapa Agropecuária Oeste, apesar de estar no período recomendado pelo ZARC (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) e fora do vazio sanitário, o plantio da soja safra 2020, e com a capacidade máxima de armazenamento hídrico em 30%, precisa esperar para evitar prejuízos.

“As médias históricas de chuva em julho e agosto estão em torno de 50 mm (janeiro, por exemplo, tem média de 160 mm). Com a falta das chuvas, as reservas de água do solo vão se esgotando paulatinamente.

Hoje os solos estão com aproximadamente 30% da capacidade máxima de armazenamento hídrico. Portanto, não é recomendado fazer o plantio, pois haveria grande deficiência hídrica da cultura. A melhor alternativa é aguardar a volta das chuvas para que haja o reabastecimento da umidade dos solos”, destacou ele. O pesquisador alega que os plantios realizados em outubro ainda são bons, pois não irão

prejudicar o milho safrinha, cujo limite de plantio recomendado é 10 de março.

Além disso, o meteorologista e doutor em Agronomia João Castro, do Climatempo, confirmou que, em razão da atuação do fenômeno La Niña, é esperado que se observe irregularidade maior no regime de precipitação em todo o Estado. Porém, mesmo com a alta expectativa por parte dos agricultores, a ocorrência de chuva dentro de volumes interessantes para garantir a germinação das sementes está prevista somente a partir de agora.

(Texto: Michely Perez)

