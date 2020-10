Com atrações variadas, shopping é diversão garantida durante feriado

Teatro, música, cinema, parque e muito mais são os destaques do feriado de Nossa Senhora Aparecida

O feriadão chegou e está cheio de novidades para quem for ao Shopping Bosque dos Ipês. O shopping lançou um catálogo inteirinho pensando na criançada, com roupas, brinquedos e promoções especiais das lojas participantes para o Dia das Crianças ser inesquecível. No Arena Bosque Drive- -In, Bolonhesa e Sua Trupe seguem apresentando espetáculos gratuitos, nos dias 11 e 12, sempre às 16 e 17 horas. O Arena Bosque Drive-In é uma nova maneira de se divertir. Os espectadores assistem às peças dentro de seus carros, com todo o conforto.

Para garantir o ingresso free, basta chegar com 30 minutos de antecedência a cada sessão na data do evento, ou fazer seu cadastro on-line pelas redes sociais do shopping. O local onde cada carro ficará estacionado será determinado pela ordem de chegada, e por isso uma boa dica é chegar cedo e garantir os melhores lugares. O Arena Bosque Drive-In conta com alta tecnologia para oferecer uma experiência inesquecível às crianças e seus acompanhantes. O som da peça, por exemplo, é transmitido por meio de uma estação FM preparada especialmente para o espetáculo. Além disso, toda a equipe técnica do Arena Bosque Drive-In está preparada para atender utilizando todos os EPIs e priorizando os cuidados com a biossegurança. Não é necessário que nenhum dos ocupantes desça do carro durante toda a apresentação, além do mais, na chegada, há aferição de temperatura de todos os participantes.

O Shopping Bosque dos Ipês também promove mais uma edição do Feriado Descontrolado, que continua nos dias 11 e 12 de outubro. Uma opção de passeio seguro e agradável para o campo-grandense. Já para quem estava ansioso aguardando a volta do Vitinho Park, o feriadão é uma ótima oportunidade para se divertir. O parque reabriu com todos os cuidados e seguindo rígidos protocolos de segurança como aferição de temperatura na entrada, controle de público em 50%, álcool gel em todos os brinquedos, distanciamento nas filas e também dentro dos brinquedos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 18 às 22 horas; sábados, domingos e feriados das 14 às 22 horas.

A Casa da Tia Paula também reabre seu espaço com brinquedos especiais para a meninada se divertir durante o feriado, deixando o passeio ainda mais especial. Outra novidade é que a UCI Cinemas está de volta, oferecendo proteção reforçada aos clientes e colaboradores e o ambiente mais seguro possível. A rede implementou exclusivo sistema de purificação do ar-condicionado nas suas salas no Brasil: o iWave, um sofisticado equipamento com polarizadores de íons que destroem não apenas o vírus do COVID19, como qualquer outro microrganismo. A UCI também aumentou o intervalo entre todas as sessões, para que a limpeza com água ozonizada das superfícies, poltronas e áreas de contato seja realizada no tempo adequado, antes do início de cada filme. Para evitar aglomerações, haverá indicação da capacidade máxima de pessoas dentro dos banheiros e, nas salas, limitação de público de 50% e distanciamento de dois metros entre as poltronas – as vendas serão controladas por um sistema que bloqueia automaticamente os assentos próximos aos já ocupados. O espaçamento ideal entre os clientes também será indicado com marcadores de piso na bombonière, na bilheteria, nos terminais de autoatendimento e no acesso às salas.

Biossegurança e cuidado

O Bosque dos Ipês está atento a todos os cuidados e protocolos de biossegurança necessários. Eles podem ser vistos logo na chegada. Ao entrar com o carro, não é mais necessário tocar na botoeira, o ticket é liberado automaticamente para o motorista, promovendo assim o mínimo de contato com as mãos.

Além disso, só pode entrar no shopping quem estiver com a temperatura adequada. Em cada uma das portas, equipes estão a postos fazendo a aferição da temperatura de clientes, colaboradores e funcionários e também disponibilizando álcool gel para a limpeza das mãos antes de entrar.

Dentro do Bosque, todos os ambientes são higienizados diariamente, com muito cuidado e por uma equipe especializada, além disso, dispensadores de álcool gel 70% foram distribuídos em diversos pontos e estão à disposição sempre que o cliente ou o colaborador precisarem. O sistema de ar-condicionado também passa por controles rígidos, renovando o ar do interior do shopping constantemente.

Na praça de alimentação, a capacidade de lugares foi diminuída e a limpeza funciona a todo vapor. Em todo o shopping marcações no chão indicam onde as pessoas devem ficar, principalmente em situações de espera. Na hora de pagar, maquininhas de cartão por aproximação estão disponíveis para quem tiver cartões de crédito ou débito com essa função habilitada.

Todos os colaboradores do Shopping Bosque dos Ipês passaram por treinamentos referentes a este período tão sensível e delicado e estão protegidos e prontos para proteger os clientes. É importante lembrar que o uso da máscara é obrigatório para todos.

Além disso, o shopping disponibiliza duas cabines UV-C para desinfectar sacolas e bolsas. Elas ficam próximas das lojas Vivara (no primeiro piso) e Studio A (no segundo piso). O procedimento é totalmente gratuito e não tem contraindicações. (Com assessoria)

(Texto: Marcelo Rezende)

Veja mais:

Calor continua e não deve chover em Campo Grande