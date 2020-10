Centro de atendimento aos idosos é destaque em bairro

Um lugar de aconchego. É assim que a presidente da AMCAEF-II (Associação de Moradores do Conjunto

Arnaldo Estevão Figueiredo II), Suely Gomes, enxerga o primeiro Centro-Dia do Idoso, criado para suprir a procura no bairro por um espaço voltado para convivência de pessoas da terceira idade. O local começa a funcionar nessa terça-feira (13) e servirá como uma “creche” adulta com atividades durante os dias da semana.

O local existe desde a década de 90 e funcionava com atividades em alguns dias da semana. Por isso, atendendo aos pedidos de muitos moradores do bairro, a presidente resolveu estender os serviços. Todas as atividades são ofertadas sem custo. Além disso, o centro conta com atendimento nutricional, psicológico e acompanhamento de saúde com uma enfermeira.

“O centro foi criado a pedido de muitas famílias e até mesmo dos idosos, então decidimos criá-lo em parceria com o Banco Itaú, com atendimento diário durante a semana, o dia todo. Aqui vai funcionar como uma creche onde a família deixa o idoso, sem ter a preocupação dele ficar sozinho ou se sentir solitário”, comentou Suely.

Segundo a presidente, o centro tem capacidade para atender até 80 idosos, mas, por conta da pandemia, o número de atendimentos será reduzido. Inicialmente, serão atendidas 40 pessoas de segunda a sexta-feira, das 7h até as 17h.

Durante todo o dia, os idosos terão atividades para desenvolver, sala de descanso para assistir a filmes, salão de dança, academia de ginástica ao ar livre, além de cinco refeições ao dia.

