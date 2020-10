Reabertura do Parque das Nações Indígenas agrada frequentadores

A reabertura do Parque das Nações Indígenas, um dos principais pontos turísticos de Campo Grande, tem agradado os frequentadores, que começam a retomar a rotina de atividades físicas e de lazer ao ar livre.

Administrado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), a retomada das atividades no parque conta com apoio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), que atua na orientação de medidas sanitárias, e da Polícia Militar e Polícia Militar Ambiental, na fiscalização do cumprimento das normas de biossegurança. Atividades individuais como caminhada, corrida, passeio de bicicleta e contemplação de pássaros e demais animais estão permitidas.

“O papel da Fundesporte é fundamental nesta retomada do parque. Os nossos profissionais, durante o dia todo, passam orientações sanitárias ao público, a fim de minimizar os riscos de contágio viral. Com isso, temos recebido um retorno muito positivo dos frequentadores nestes primeiros dias, que alegam estar satisfeitos e seguros com essa reabertura com normas rígidas de biossegurança”, pontua o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

A professora universitária Juliana Luquez, de 34 anos, é natural do Rio de Janeiro-RJ e mora em Campo Grande há um ano e meio. Para ela, a volta do funcionamento do Parque das Nações Indígenas é uma motivação a mais para retornar ao cotidiano de exercícios físicos.

“Abriu na quinta (08) e eu já quis ir logo. Faço caminhada três vezes por semana e tenho o ciclismo como segunda opção. Por ser um parque mais amplo, motiva a sair de casa e praticar atividade física”.

Por conta da pandemia e, consequentemente, do isolamento domiciliar, Juliana apresentou carência na absorção de vitamina D, por falta de exposição solar. “Fui fazer um exame de sangue e minha nutricionista constatou esse problema. Então, eu preciso desse contato com o externo e a volta do parque vai de encontro com essa necessidade”, explica a professora.

Frequentador do parque há mais de 20 anos, Vandro Gimenez tem como paixão a corrida de rua e recebeu com a alegria a notícia de que o local teria os portões reabertos. O representante comercial, de 53 anos, treina corrida todos os dias e já participou de inúmeras provas, inclusive meia maratona, dentro e fora do Estado. “Meu hobby é correr e o Parque das Nações é meu lugar preferido para treinar, estava sentindo falta. Correr é saúde, praticar atividade física dá força para superar os obstáculos da rotina e possíveis doenças, além de fortalecer o sistema imunológico”, afirma.