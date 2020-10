Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-163

Acidente deixou quatro pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (9), na BR-163, em Coxim.

Segundo o site Coxim Agora, um dos envolvidos, de 18 anos, estava sem cinto de segurança e foi lançado para fora do carro.

Ainda conforme o site de notícias, o motorista do veículo GM Corsa Sedan, identificado como Abel Evaristo Baloque, de 48 anos, saiu do acesso lateral e cruzou a pista quando foi atingido pelo Fiat Uno, conduzido por Edson Barbosa, de 70 anos, que seguia no sentido norte-sul pela rodovia.

As quatro pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária Federal e CCRMS Via estiveram no local.

