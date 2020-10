Mulher agride ciclista no interior

Ciclista de 21 anos foi agredido a pauladas na madrugada desta sexta-feira (09) na região da Vila São Pedro, em Aquidauana. A agressora de 27 anos, que não teve o nome divulgado, foi conduzida à Polícia Civil.

Conforme informações de O Pantaneiro, o rapaz afirmou para as autoridades que seguia pela rua Antonio Alves Correa quando foi abordado pela mulher. Após ele se aproximar, a suspeita começou a agredi-lo.

No momento em que os policiais colhiam as informações, a mulher foi avistada saindo de uma casa abandonada. Ainda segundo informações, ela demonstrava estar alterada com falas desconexas.

(Com informações de O Pantaneiro)

Veja mais:

MPT-MS auxilia comunidades ribeirinhas do Pantanal

Comissão do Pantanal ouve Ricardo Salles na próxima semana