MPT-MS auxilia comunidades ribeirinhas do Pantanal

Famílias que vivem nas comunidades rurais e ribeirinhas de municípios do Pantanal receberam o auxílio do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul que viabilizou R$50 mil reais para os moradores da região.

Segundo o MPT-MS, essas famílias sofrem por conta da devastação pelo fogo e impactos econômicos causados pela pandemia. Algumas delas não têm acesso a água potável e estão em situação de extrema fragilidade devido às secas severas e à paralisação de diversas atividades da pesca e turismo local.

Ainda conforme o Ministério, o recurso provém de ação de uma empresa que descumpriu Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2015, persistindo em condutas irregulares como a inconsistência de registros na folha de ponto dos trabalhadores, o que resultou na aplicação de penalidades previstas no acordo.

O montante foi repassado à Ecologia e Ação (Ecoa) – organização que desde 1989 atua na preservação do Pantanal. A verba permitiu a estruturação logística para acessar áreas isoladas, realização de levantamentos para identificar as famílias mais vulneráveis, orientações, distribuição de kits de higiene, máscaras, água, e execução de testagem massiva para saber se as pessoas contraíram o novo coronavírus.

Um total de 110 famílias receberam uma cesta básica e um kit de higiene, adquiridos pela entidade. A Ecoa também distribuiu, até o momento, mais de 2,5 mil máscaras – 1,5 mil foram entregues às comunidades ribeirinhas das regiões do Paraguai-Mirim, São Francisco, Serra do Amolar e Barra do São Lourenço, consideradas de difícil acesso. E pouco mais de 1 mil foram destinadas ao programa Povos das Águas, de Corumbá, para serem transferidas às colônias isoladas do Taquari. Ainda segundo a Ecoa, 25 famílias da Barra do São Lourenço receberam 100 litros de água potável cada. Aquisições de novos insumos estão previstas para os próximos dias e serão distribuídos conforme atual cronograma da entidade.

(Com informações do MPT-MS)

