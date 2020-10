Homem, de 60 anos, que ainda não teve a identidade revelada, morreu após cair de um andaime. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, na Rua 13 de maio, em Campo Grande.

Segundo as primeiras informações, a vítima realizava um serviço em um prédio quando caiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem chegou a ser socorrido pelos militares e por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Veja mais:

Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-163