Siqueira crava candidatura no PSL e inicia gravações

O vereador Vinicus Siqueira conseguiu oficializar a candidatura à Prefeitura de Campo Grande pelo PSL. O parlamentar gravou ontem (7) às 4h da manhã o primeiro programa para a TV e o rádio, já que a propaganda eleitoral gratuita começa nessa sexta- -feira (9). O deputado federal Loester Trutis teve a terceira derrota e ontem por unanimidade foi negado um recurso impetrado no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

Em sessão virtual, o presidente, desembargador João Maria Lós, leu a ata e o relator, juiz José Henrique Neiva, comentou sobre o recurso. “Analisando os autos o incipiente [Trutis] não trouxe qualquer prova concreta, nem trouxe elemento consistente capaz de evidenciar ausência de imparcialidade para o julgamento da causa”, citou em trecho da sessão.

O parlamentar questionou a imparcialidade do juiz Djailson de Souza, que negou um mandado de segurança em decisão passada. Na ocasião, o juiz entendeu que o Poder Judiciário foi chamado para “dirimir questões internas do partido e que poderiam ter sido resolvidas por eles por bom-senso”. No dia 27 de setembro, a juíza Joseliza Alessandra Vanzela Turine anulou a candidatura de Loester Trutis.

Questionado sobre a vitória, Siqueira disse que é assunto superado e que o objetivo agora é focar na campanha e em demonstrar propostas para Campo Grande. O candidato a vice é o advogado Rhiad Abdulahad. “Para mim é assunto superado. Daqui para a frente a gente tem de discutir o que interessa para Campo Grande. Vamos focar na campanha e nas propostas para a população e para a cidade”.

O candidato citou que, por conta da questão judicial envolvendo a candidatura, as gravações para o horário eleitoral gratuito ficaram em atraso. Ele dividiu a equipe em sete coordenadores de núcleo para recuperar o tempo perdido. O partido concorre com 34 vereadores, com 30% de cota de gênero.

(Texto: Andrea Cruz)