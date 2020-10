Douglas Duarte quer trabalhar família, juventude e cultura

Douglas Duarte (PSL) decidiu disputar as eleições 2020 em Campo Grande chamado pelo deputado estadual Capitão Contar (PSL). Eles serviram juntos e Contar foi instrutor e desde 2018 está no partido. Ele juntou a família e hoje quer ser vereador. A amizade que formou no Exército quando foi temporário, junto com a participação como músico na igreja e na noite, o motivou a trabalhar pela eleição, levantando a bandeira da família, onde os pais são o sistema de formação da criança envolvendo renda, emprego, políticas públicas para mulheres.

A educação questionando como está a escola, o professor, quais são os meios usados para educar. A juventude que está desassistida sem campinho de futebol, sem ocupação e vai para o celular sem qualquer política pública voltada a ela, podendo ir na onda de traficante fazendo um ciclo vicioso. “Assim o jovem com família desestruturada fica solto. Vai na onda do traficante. Começa a vender, a usar, começa a namorar e cria a própria família desestruturada. O jovem não é assistido nem no município nem no governo. Meu compromisso é falar a verdade doa a quem doer. Nosso jovem não tem emprego, não tem lazer, nem acesso à cultura”, pontuou o candidato para tirar os jovens das drogas e do sedentarismo.

Outra bandeira é a cultura. “Toquei e cantei na noite, na igreja. Toco desde os 9 anos. O contratante não valoriza o artista e o artista também não se valoriza. Temos um celeiro notável de artistas. Mas temos de nos preocupar com o grafiteiro, com o skatista, então, precisamos de sensibilidade e pessoas qualificadas para cuidar. Eu amo a cultura”, explicou. Douglas Duarte começou no PTB por acaso e acabou sendo responsável pela Juventude do partido, mas por discordar de como estavam sendo conduzidas as coisas saiu mesmo depois de coordenar a campanha do atual prefeito Marquinhos Trad em 2016. “Não me senti à vontade com coisas que presenciei e resolvi voltar para a minha vida na iniciativa privada.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Rafael Belo)