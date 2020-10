Dólar cai 0.62% e vai a R$ 5.58

Após duas altas consecutivas, o dólar fechou a quinta-feira (08) em queda de 0.62%, a R$ 5.58. Ontem (07), a moeda norte-americana teve alta de 0.5%.

Apesar da queda no dólar, o Ibovespa encerrou o pregão com valorização de 2.51%, aos 97.919,73 pontos interrompendo uma sequência de duas quedas consecutivas.

Destaques

SANTANDER BR saltou 8,1%, com o setor puxando a alta do índice. O UBS-BB estimou em relatório que o lucro por ação do setor suba 16% em relação ao segundo trimestre, com menor custo de risco. ITAÚ UNIBANCO PN valorizou-se 6%, enquanto BRADESCO PN subiu 5,14%

IRB BRASIL disparou 20,2% em semana bastante volátil para os papéis da resseguradora. Nas duas últimas sessões acumulou queda de mais de 25%.

MAGAZINE LUIZA ON ganhou 3,3%. Acionistas da empresa aprovaram desdobramento de uma para quatro ações que entrará em vigor em 14 de outubro.

LOCALIZA ON subiu 5,4%, na esteira de relatório do BTG Pactual reiterando recomendação de compra e elevando o preço-alvo de 41 para 70 reais.

PETROBRAS PN ganhou 3,3%, diante da alta nos contratos futuros do petróleo, com a oferta prejudicada após paralisação na produção no Golfo do México devido ao furacão Delta, além de greve de trabalhadores do setor na Noruega. PETROBRAS ON avançou 3,4%.

RANDON PN subiu 3,9%. Mais cedo a companhia anunciou que vai fechar até o fim do ano a divisão de veículos especiais para se concentrar nos principais negócios, que incluem implementos rodoviários.

(Com informações da Reuters e Uol)

